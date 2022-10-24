المبارك لـ «الأنباء»: إجراء 429 فحص «ماموجرام» في قسم الأشعة منذ بداية 2022



عبدالكريم العبدالله



أعلن مدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد عويضة العجمي عن اكتمال نقل جميع العيادات الخارجية بتخصصاتها الطبية الى مستشفى الجهراء الجديد، مشيرا الى انها حاليا تعمل بكفاءة عالية.



جاء هذا في تصريح خاص لـ«الأنباء» على هامش اقامة قسم الأشعة بمستشفى الجهراء الجديد لفعالية الاسبوع التوعوي لـ «الكشف المبكر لسرطان الثدي».



وشدد د.العجمي على أهمية الاسبوع التوعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال نشر التوعية عن اهمية اجراء هذا الفحص للفئات المستهدفة من السيدات فوق 40 عاما.



وأكد أهمية هذا اليوم في التوعية بالكشف المبكر عن سرطان «الثدي»، داعيا المراجعات من النساء ممن لديهن تاريخ مرضي في الاسرة اجراء الفحص حتى ولو لم يكملن 40 عاما، متمنيا السلامة للجميع، مشيدا بدعم وزير الصحة ووكيل الوزارة لتذليل كافة العقبات بهدف تقديم افضل خدمة صحية للمرضى والمراجعين.



بدورها، قالت رئيسة قسم الاشعة بمستشفى الجهراء الجديد د.نورة حمد المبارك إنه تبعا لسياسة المنطقة الصحية وتطبيقا لمعايير الطب الوقائي والمسؤولية التوعوية تجاه المجتمع، فقد تم تنظيم هذه الفعالية للتعريف بالآثار الايجابية للكشف المبكر عن سرطان الثدي لعدة فوائد تعود على المريض والصحة المجتمعية مقارنة باكتشاف المرض وهو في مراحله المتأخرة التي ترهق المريض وأسرته وتكون ذات كلفة عالية.



وأشارت د.المبارك في تصريح لـ«الأنباء» الى أن سرطان الثدي لا يصيب النساء فقط بل ان هناك نسبة بسيطة من اصابات سرطان الثدي تحدث للرجال، خاصة الذين يستخدمون ابر الهرمونات وسيلة لتكبير العضلات.



وعن قسم الاشعة في مستشفى الجهراء الجديد، أكدت د.المبارك أن القسم يضم وحدة التصوير الطبي للثدي، والتي تحتوي على احدث الاجهزة بمواصفات عالية الجودة مثل أجهزة «السونار ثلاثي الأبعاد»، واجهزة «الماموجرام»، بالإضافة الى الرنين المغناطيسي واجهزة اخذ الخزعات.



ولفتت الى أنه منذ بداية عام 2022، تم اجراء 429 فحص «ماموجرام»، مشيرة الى أن المواعيد تتراوح بين اسبوع واسبوعين بحد أقصى، لافتة الى انه تم اجراء أيضا 967 فحص سونار للثدي، علما أن فترة الانتظار للموعد لا تتجاوز 3 أيام، علاوة على إجراء 117 خزعة.