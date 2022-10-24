اعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن خادم البريد الإلكتروني التابع لإحدى شركاتها الفرعية تم اختراقه من دولة أجنبية مما أدى إلى نشر بعض المعلومات على الإنترنت.



وقالت مجموعة (بلاك ريوارد) الإيرانية للقرصنة الإلكترونية في بيان نشر على «تويتر» امس إنها نشرت معلومات، تم الحصول عليها بالاختراق، تتعلق بأنشطة نووية إيرانية، معلنة أن ذلك يأتي دعما للمحتجين في إيران. وأنهت المجموعة بيانها، بعبارة «باسم مهسا أميني ومن أجل النساء والحياة والحرية»، إظهارا لتأييد الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق الشهر الماضي.



واتسع نطاق المظاهرات مع دخولها الاسبوع السادس، حيث شهدت معظم المدارس في إيران أمس إضرابا عاما للمعلمين تضامنيا، وامتنع آلاف المعلمين عن الدخول إلى الفصول الدراسية تنديدا بعمليات الاعتقال والقتل التي وقعت في الأسابيع الماضية، والتي استهدفت بوجه خاص طلاب الجامعات وتلاميذ المدارس. وشهدت جامعة شريف الصناعية في العاصمة طهران وقوع اشتباكات بين قوات الباسيج الإيرانية وعدد من الطلاب، بحسبما أفادت شبكة «إيران إنترناشيونال». وشارك عشرات آلاف الأشخاص، بينهم كثير من الإيرانيين والإيرانيات، في مسيرات في عدة عواصم ومدن عالمية منها برلين وواشنطن، دعما للاحتجاجات في إيران، وسار المحتجون في العاصمة الاميركية وصولا إلى البيت الأبيض حاملين شعار «نساء حياة حرية».