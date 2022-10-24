بدأت القوات الروسية إقامة خطوط دفاع متعددة داخل أراضيها المتاخمة للحدود لمواجهة هجوم محتمل للقوات الأوكرانية التي أعلنت عن تقدم جديد لقواتها لاسيما في الجنوب، وسط ترقب لتطورات الوضع في خيرسون، الهدف التالي للقوات الأوكرانية.



وكتب حاكم المنطقة رومان ستاروفويت أمس على تلغرام «هذا الأسبوع، اكتملت أعمال بناء خطي دفاع محصنين في منطقة كورسك»، مشيرا إلى أنه سيتم بناء خط دفاع ثالث بحلول 5 نوفمبر. وأكد «نحن مستعدون لمواجهة أي هجوم على أراضينا».



وكان فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا أعلن من جانبه الشروع في بناء خط دفاع في منطقته أمس الأول.



وقال غلادكوف عبر تلغرام: «في منطقة بيلغورود، بدأنا في إقامة تحصينات دفاعية»، ونشر صورا لعدة كتل خرسانية على شكل هرم وضعت على أطراف قرية.



إلى ذلك، ذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أمس، أن قواتها دمرت 14 طائرة روسية بدون طيار من طراز «شاهد-136 كاميكازي» في منطقة «ميكولايف» الجنوبية.. في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية تحمل قنابل فسفورية فوق شبه جزيرة القرم.



من جهة أخرى، قطعت شركة «أوكر - اينيرجو» الأوكرانية المشغلة لقطاع الكهرباء أمس التغذية عن كييف من أجل «تثبيت» إمدادات الكهرباء بعد ضربات روسية متكررة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، حسبما أفادت شركة خاصة.