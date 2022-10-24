قال الديوان الملكي السعودي إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بإنابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر، إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب سموه الكريم السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه على سموه القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذا في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة. وأضاف الديوان الملكي في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن خادم الحرمين الشريفين وجه بإنابة وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الجزائر الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.