عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان وزارة التربية لم تتلق أي تعليمات بارتداء الكمام في المدارس، مشيرة الى ان الأمور مطمئنة ولا تدعو للقلق. ودعت المصادر أولياء الأمور إلى انه في حال ظهور أعراض مثل السعال والرشح والحرارة والغثيان عدم إحضار المتعلم للمدرسة، مشيرة إلى ضرورة مراجعة ولي الأمر الإدارة المدرسية وإبلاغها بذلك. وأضافت انه ستتم إعادة الاختبار للطالب في حال إحضار مرضية معتمدة من الدكتور المعالج، متمنية الصحة والسلامة للجميع. إلى ذلك، تعرض عدد من العاملين بوزارة التربية ومنهم بعض المسؤولين إلى إصابة بالإنفلونزا الموسمية. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان عددا من المسؤولين في الوزارة تغيبوا عن العمل بسبب مرضهم، مشيرة إلى ان الوعكة ألزمتهم الفراش مع تلقيهم العلاج اللازم. وطمأنت المصادر بأن الوضع لا يدعو للقلق.