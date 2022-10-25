ضمن جهودها لتوفير كل ما يتطلع إليه منتسبوها، دشنت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتنوعة التي تلبي احتياجات زملائها المدربين.



وفي هذا الإطار قال أمين سر الرابطة محمد أرشيد العازمي أن الرابطة حريصة كل الحرص في اختيار نوعية الدورات التدريبية التي تقدمها لأعضاء هيئة التدريب بالكليات في محاولة منها لتلبية جميع احتياجاتهم التدريبية، كما حرصت الرابطة على انتقاء المحاضرين بهذه الدورات لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.



وأشار العازمي إلى أن هذه السلسلة من الدورات تقام بالتعاون مع مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة في مقر المركز بالعديلية وتستمر حتى تاريخ 27/10/2022 مقدرا التعاون اللامحدود الذي لمسته الرابطة من مدير مركز ابن الهيثم د.وليد إظبية وتوفير كل السبل التي تسهم في نجاح الدورات.



وأوضح العازمي أن البرنامج التدريبي يضم 5 دورات الأولى تقدمها د.بدور خالد الصقعبي بعنوان «الإبداع والتميز في التدريب»، والثانية تقدمها أ.عزيزة حسين بعنوان «الابتكار والتجديد في التدريب»، والثالثة تقدمها أ.غدير محمد الرندي بعنوان «الخطابة والإلقاء في التدريب»، والدورة الرابعة تقدمها أ.نورة عبدالرحمن البريكان بعنوان «أسرار المدرب المتميز»، وتقدم الدورة الخامسة أ.نور ياسين العومي تحت عنوان «مدرب على القمة».



وختم العازمي تصريحه بالتأكيد على أن الرابطة مستمرة في تقديم كل ما هو جديد ومفيد لأعضاء هيئة التدريب، متمنيا السداد والتوفيق لجميع زملائه المشاركين وأن تعم الفائدة على الجميع.