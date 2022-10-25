حصلت جامعة الكويت على المركز الأول على مستوى الجامعات في مجال البحث العلمي في الكويت وعلى نتائج متقدمة في منطقة «آسيا» والعالم، ضمن تصنيف AD Scientific Index 2023 العالمي الذي يهتم بشؤون البحث العلمي والباحثين الأكاديميين.



«AD Scientific Index» هو نظام تصنيف الجامعات في مجال البحث العلمي بمنهجية مختلفة تستند الى معطيات منصة «الباحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس ـ Google Scholar» المتمثلة بمعامل H، ومعامل i10، وعدد الاقتباسات لمنشورات الباحث التي توضح مدى إنتاجية وفعالية الباحث لنتائج العام 2023 ونتائج آخر خمس سنوات في المؤشرات البحثية المعتمدة.



وقد أظهرت النتائج تقدما في ترتيب جامعة الكويت محليا من إجمالي 14 جامعة ومؤسسات بحثية خلال الخمس سنوات السابقة مقارنة بالعام الحالي 2023 في إجمالي معامل H الذي ارتفع من الترتيب الثالث إلى الترتيب الأول، ومعامل i10 الذي ارتفع من الترتيب الثاني إلى الأول، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر العدد الإجمالي لاقتباسات المنشورات الذي تقدم إلى الترتيب الأول مقارنة بترتيبه الرابع للأعوام الخمسة السابقة كما هو موضح بالرسم البياني التالي:



وقد حصلت جامعة الكويت على نتائج متقدمة في منطقة آسيا من إجمالي 10.119 جامعة ومؤسسات بحثية وتقدمت عالميا من إجمالي 19.514 جامعة ومؤسسات بحثية كما هو مبين في الرسم البياني التالي: