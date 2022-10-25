استضافت كلية الكويت التقنية (ktech) في 18 أكتوبر 2022 بالتعاون مع السفارة الأميركية في الكويت ندوة بعنوان «دعم الصحة العقلية وتجنب الإرهاق»، من خلال الشراكة بين قسم الشؤون العامة في السفارة الأميركية وبرنامج المتحدثين الأميركيين، قامت د.سارة إليزابيث سيس ود.نيكولاس سكل بإلقاء جلسة لجميع موظفي وأعضاء هيئة التدريس في ktech ومن أبرز المشاركين في الندوة، الملحقة الثقافية كاثرين غاري واختصاصية التبادل المهني شيماء إبراهيم.



ناقش د.سيس ود.سكل أهمية إعطاء الأولوية لرفاهية الفرد وصحته العقلية وكيفية رعاية والحفاظ على مساحة آمنة للطلاب والمعلمين والمسؤولين في جميع أنحاء الكلية.



كما وجهت رئيسة معهد كيتيك للتدريب الأهلي نورة العصيمي شكرها الى أعضاء السفارة الأميركية والملحقة الثقافية كاثرين غاري واختصاصية التبادل المهني شيماء إبراهيم والمتحدثين الخبراء د.سارة إليزابيث سيس ود. سكل.



واضافت: «في كلية الكويت التقنية (ktech)، تظل رفاهية موظفينا ونموهم على رأس أولوياتنا».



وصرحت كاثرين غاري، الملحقة الثقافية في سفارة الولايات المتحدة: «أنا ممتنة «لبرنامج المتحدث للولايات المتحدة» الذي سمح لنا بإحضار خبراء أميركيين إلى الكويت لتعزيز الصحة النفسية. يسعدني دعم الشراكة مع ktech، حيث تواصل الكلية تعزيز خدماتها لطلاب التعليم العالي، وخاصة في مجال الصحة العقلية. نتطلع إلى العمل معا في هذه القضية المهمة من خلال فرص التبادل الأكاديمي والمهني».