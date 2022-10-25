أعلـنــت ادارة الآثـــار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تنظيم ورشة عمل بعنوان «اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي» بمشاركة عربية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وقال مدير الادارة د.سلطان الدويش، في تصريح لـ «كونا» أمس، إن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة في مجال الآثار والمتاحف لتعزيز وتطوير الرؤى المستقبلية في هذا المجال.



وأعرب د.الدويش عن سعادته بإقامة هذه الورشة لتبادل الخبرات في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي من خلال شرح نظري وتدريب يقدمه رئيس مصلحة التراث الثقافي غير المادي بوزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية د.عبدالسلام أمرير الذي سيثري هذه الورشة من خلال تقديم خبرته وعلمه في هذا المجال.



بدوره، أشاد ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في كلمته بجهود الكويت ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على حسن الاستضافة والاستقبال.