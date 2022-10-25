نظم بنك الكويت الوطني، وضمن برنامج «RISE» العالمي للقيادات النسائية، معرض NBK RISE لتعزيز القيادات النسائية وإلهام المزيد من السيدات لتولي مناصب قيادية أعلى. ويعد المعرض جزءا من NBK RISE المبادرة العالمية الأولى من نوعها لتعزيز القيادات النسائية، صممتها النساء لدعم النساء بهدف تقديم تجربة شاملة لتعزيز المواهب النسائية ومساعدتهن على تقلد مناصب قيادية بارزة. يهدف البرنامج إلى تحفيز وخلق تغيير إيجابي في قطاع الشركات على مستوى العالم في المؤسسات الكويتية وعلى مستوى المنطقة والعالم.



ويعكس المعرض صورة إبداعية للجوانب المختلفة للقيادة النسائية، بعرض القطع المختلفة والمحطات التفاعلية لإرسال رسائل ملهمة حول الرحلة القيادية.



حضر المعرض، الذي تولى تنظيمه فريق عمل NBK RISE الإدارة العليا للمجموعة والعديد الموظفين من بنك الكويت الوطني، للاطلاع على المسارات المختلفة التي يجب على النساء خوضها ليصبحن قائدات في المستقبل.



ويهدف معرض NBK RISE إلى تأهيل موظفات المجموعة للسعي إلى تولي المناصب القيادية وتوفير منصة لدعم هؤلاء النساء في تحقيق أهدافهن.



ويعد برنامج NBK RISE الذي تتولى رئاسته شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني من أول البرامج الرائدة على مستوى المنطقة وصممته النساء لدعم النساء. ويتولى إدارة البرنامج نجلاء الصقر، رئيس إدارة المواهب والتطوير بالموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وعاليا أبو الفتح رئيس العلاقات العامة والتسويق في شركة الوطني للاستثمار وإدارة الثروات.



ويسعى برنامج NBK RISE إلى تغيير العقليات وتعزيز ريادة المرأة في الكويت والمنطقة والعالم من خلال إشراك وإلهام وتحفيز النساء على مستوى مختلف المناطق والقطاعات والتخصصات، كما سيعمل البرنامج على خلق مجتمع من القيادات النسائية لمواصلة تقدم المبادرة وتنميتها بصفة مستدامة.



وسيعمل البرنامج أيضا على تزويد المشاركات من الكفاءات النسائية الموهوبة بالمهارات اللازمة والثقة وإتاحة الفرص ليصبحن قائدات مؤثرات، ما يفسح لهن الطريق للمشاركة في مجالس الإدارات واللجان التنفيذية واتخاذ القرار في المستقبل ليتواءم هذا البرنامج مع أهداف الاستدامة لبنك الكويت الوطني المتمثلة في الشمول والتنوع، بما يدعم التنمية المستدامة لرأس المال البشري.