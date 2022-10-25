قامت بورصة الكويت بإضاءة مبناها باللون الأزرق لرفع الوعي حول العمل المناخي ودور الشباب القيادي لتحقيقه في اليوم العالمي للأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمبرة التطوعية البيئية.



وبهذه المناسبة، صرح الرئيس الأول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت، ناصر مشاري السنعوسي، قائلا: «تعتز بورصة الكويت بشراكاتها الاستراتيجية المتعددة لخدمة البيئة والمجتمع، وذلك مع مختلف منظمات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة».



كما رحب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد شهوان بهذه المبادرة قائلا: «يسعدني ان أحتفل بيوم الأمم المتحدة للعام 2022 في مبنى بورصة الكويت. ويشرفني أن أذكر الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبورصة الكويت».



وأعرب ضابط العلاقات الدولية في فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية د.ضاري الحويل عن امتنان المبرة لبورصة الكويت ودعمها لجهود المبرة البيئية المختلفة.