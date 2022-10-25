عقد مستشفى طيبة أمس الأول، مؤتمره الثالث عن «جودة الرعاية الصحية» تحت عنوان «العائد على الاستثمار في تطوير جودة المبادرات»، حيث ناقش المحاضرون خلاله أحدث ما توصلت إليه الدراسات الحديثة والعلوم الطبية فيما يتعلق بجودة الرعاية الصحية وكفاءة المنشآت الطبية، وآليات قياس العائد على الاستثمار ROI في تطوير جودة المبادرات، مشيرة إلى أن «جودة الرعاية الطبية في الكويت في تطور ملحوظ».



ويأتي المؤتمر العلمي، الذي حضره أكثر من 200 طبيب وممرض وإداري في مجال الرعاية الصحية والطبية في الكويت، كجزء من استراتيجية مستشفى طيبة العام الحالي وتأكيدا على التزامه بدوره ومسؤوليته المجتمعية في تعزيز سبل المعرفة الصحية والطبية ونشرها داخل المجتمع الكويتي بهدف دعم احتياجاته، فضلا عن تسهيل التواصل المباشر مع المرضى، انطلاقا من ثلاثة أسس رئيسية هي «طيبة تهتم» و«طيبة تتواصل» و«طيبة تثقف». من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لمستشفى طيبة، لمى سند الفضالة «إن النمو والإبداع والتقدم في قطاع الرعاية الصحية كان ولايزال يشكل تطورا لافتا طوال القرن الماضي، غير أن اللافت بحق هو التأثير المباشر للجودة على قطاع الرعاية الصحية. وعليه فإنه يقع على عاتقنا مسؤولية أن نتواصل ونتشارك في المعرفة، والخبرة والخبراء، لكي يستفيد منها مرضانا ومجتمعاتنا».



وقد شارك في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر مدير إدارة الجودة والاعتماد في وزارة الصحة د.طلال الفضالة، حيث قال إن «العائد الاستثماري لمشاريع تحسين الجودة من المواضيع المهمة التي تمس الأنظمة الصحية في القطاع الحكومي والأهلي. وقد أثبتت الدراسات العالمية أن مشاريع تحسين الجودة تساعد على التقليل من التكلفة وترفع الفائدة بالنسبة لهذه القطاعات»، مضيفا «اننا نعمل على تحسين وتطوير كافة العمليات الفنية والإدارية ورفع مستوى كفاءة الأداء».