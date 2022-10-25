قدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي اقتراحا برغبة بشأن تأجيل أقساط القروض الإنشائية لأصحاب الطلبات الإسكانية في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك لحين الانتهاء من الخدمات الأساسية.



وقال الصقعبي في شرح اقتراحه، إنه لما كان العديد من أهالي مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك قد أبرموا قبل عامين عقد القرض الإنشائي مع بنك الائتمان، ولما كان استقطاع القرض سيبدأ في مارس 2023، ولما كانت مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك تفتقدان حتى الآن الخدمات الرئيسة كإيصال التيار الكهربائي والمياه العذبة وإنارة الشوارع وغيرها، ولما كانت المباني الخدمية في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك كالجمعيات التعاونية والـمـخـافـر والمدارس والمستوصفات لم يتم تشغيلها حتى اليوم، وحيث إن كل ذلك سيعوق الأهالي من استغلال المنزل وسيترتب عليه التزامهم بإيجارات مساكنهم الحالية، بالإضافة إلى تفعيل خصم قرض بنك الائتمان والذي سيلتهم عشر إجمالي الراتب. ونص الاقتراح على ما يلي: «تأجيل أقساط القروض الإنشائية للمواطنين المخصص لهم في مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك حتى تكتمل الخدمات الأساسية ويتم تشغيل المباني الرئيسية في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك».