على وزير التربية الالتفات لمدارس منطقة غرب عبدالله المبارك التي تم افتتاحها مؤخراً وافتقارها للجاهزية



أعلن النائب د.مبارك الطشة عن توجيه عدة أسئلة برلمانية لوزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال حول الموعد المحدد والمتوقع لوصول التيار الكهربائي لمنطقة جنوب عبدالله المبارك ومنطقة المطلاع السكنية، وأسباب تأخير مشروع تطوير طريق كبد.



وقال الطشة، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الكثير من القسائم السكنية في هاتين المنطقتين جاهزة للسكن ولكن أصحابها ينتظرون إيصال التيار الكهربائي. وأشار الى أن هناك محطات كهربائية تم تشغيلها بالفعل ولكن لا يمكن الاستفادة منها إلا إذا تم ربطها بمحطات أخرى.



وأعرب عن أمله في أن يكون هناك إنجاز وحل لهذه القضية دون تأخير.



وأوضح أن الكثير من المواطنين الذين يرتادون طريق كبد وسكان منطقة غرب عبدالله المبارك يعانون من الحوادث والمخاطر المتعددة والزحام الذي يعطل مصالحهم ووصولهم إلى منازلهم.



وأكد أن المشكلة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وفي المقابل نجد أن الهيئة العامة للطرق أعلنت عن مشروع طريق كبد بمبالغ كبيرة ولكن لم نجد حتى اللحظة أثرا للمشروع.



وبين أنه طلب في السؤال إفادته بآخر تطورات المشروع وأسباب التأخر في التنفيذ.



من جانب آخر، دعا د.الطشة وزير التربية إلى الالتفات لمدارس منطقة غرب عبدالله المبارك التي تم افتتاحها مؤخرا، مبينا أنه تلقى العديد من الشكاوى لعدم جاهزية تلك المدارس من جميع الاحتياجات، وأبرزها عدم توافر العمالة الكافية.



وأكد أن بعض المدارس لا توجد فيها عمالة أصلا، وهذا الأمر يتسبب في مشاكل صحية للطلبة، مؤكدا أنه سيتابع هذا الأمر إلى حين الانتهاء منه.