نسب الارتفاع بسلع عدة والخدمات لسنة 2022 وفقاً لدراسات عالمية بلغت بأميركا وإيرلندا 8.2% وبريطانيا 10.1% وأستراليا 7.7% وهذه الارتفاعات في الأسعار تؤثر سلباً على أبنائنا الطلبة بالخارج وتحصيلهم العلمي



أعلن النائب فيصل الكندري عن تقدمه باقتراح بزيادة مكافأة الطلبة المبتعثين بالخارج بنسبة 25% بحسب الدولة التي يقيمون فيها.



وأوضح الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الكل يعلم بالغلاء الفاحش في العالم والارتفاع غير المسبوق في التضخم عالميا في جميع الخدمات والسلع.



وأضاف أن الإعانة لم تعد تكفي الطالب، مشيرا إلى أنه تواصل مع عدد منهم في دول عدة والجميع مستاء من ضعف قيمة الإعانة في ظل ارتفاع الأسعار، خصوصا أن شعوب هذه الدول تخرج في مظاهرات بسبب هذا الغلاء وزيادة أسعار بعض السلع 3 أضعاف.



وبين الكندري أن نسب الارتفاع في سلع عدة والخدمات لسنة 2022 وفقا لدراسات عالمية، بلغت في أميركا وإيرلندا 8.2%، وبريطانيا 10.1%، وأستراليا 7.7%، مؤكدا أن هذه الارتفاعات في الأسعار تؤثر سلبا على أبنائنا الطلبة في الخارج وتحصيلهم العلمي، وحتى أولياء أمورهم لا يستطيعون التكفل بمصاريف أسرهم كاملة في الكويت وأبنائهم الدارسين في الخارج.



وأشار إلى أن سعر غالون الوقود في أميركا كان 2.5 دولار في 2019 الآن أصبح 5 دولارات، كما أن الإيجارات في أميركا زادت 17.5%وفي بريطانيا 20% وأستراليا 10.3%وكندا 15.4%، وإيرلندا 11.7%. وطالب الكندري الحكومة بالالتفات إلى هذا الأمر ومد يد التعاون بزيادة المكافأة الشهرية للطلاب والطالبات الدارسين في الخارج، كما طالب الزملاء النواب بالتعاون واعتبار هذه الحالة استثنائية وإقرار التقارير بشكل سريع حتى يستطيع الطلبة توفير احتياجاتهم اليومية.