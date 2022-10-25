تقدم النواب د.حسن جوهر وعبدالله المضف وشعيب شعبان ومهند الساير ومهلهل المضف باقتراح برغبة بشأن وقف الاستقطاع الشهري للقروض الممنوحة لأصحاب الرعاية السكنية.



وقالوا في مقدمة اقتراحهم إنه لما كانت مدينة المطلاع السكنية من أكبر المشاريع الإسكانية الحديثة في الكويت، ولما كان أصحاب القسائم السكنية في هذه المدينة من الشريحة الشبابية حديثة الزواج، الأمر الذي يعني أن معظم أفرادها من الأطفال من مختلف الفئات العمرية المبكرة، ولما كانت هذه الأسر الكويتية هي الأكثر تضررا من الارتفاع الكبير في أسعار البناء والمواد الإنشائية، ناهيك عن سنوات سكنهم مقابل إيجارات شهرية هي الأعلى في تاريخ الكويت.



وأضافوا: ولما كانت مدينة المطلاع الجديدة تنقصها الخدمات الأساسية ذات الأهمية القصوى للسكن والاستقرار المعيشي وفي مقدمتها المدارس والمراكز الصحية وتوافر فرص العمل في الهيئات والمرافق الحكومية إضافة إلى الخدمات الاجتماعية والترفيهية، ما يضطر أهالي المنطقة إما إلى التنقل عبر مسافات طويلة للاستفادة من هذه الخدمات أو الانتقال إلى السكن في منازلهم الجديدة التي تترتب عليها نفقات مالية إضافية، في وقت استحق على الكثير منهم البدء في سداد أقساط القرض الإسكاني من بنك الائتمان.



ونص الاقتراح على ما يلي: «قيام بنك الائتمان الكويتي بوقف الاستقطاع الشهري للقروض الإسكانية الممنوحة لأصحاب الرعاية السكنية ممن تم تخصيص قسائم لهم في مدينة المطلاع السكنية لحين الانتهاء من توفير الخدمات الأساسية في المدينة».