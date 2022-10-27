هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمس 3 منازل، فيما اعتقلت 20 فلسطينيا من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن آليات إسرائيلية هدمت 3 منازل بمساحة 150 مترا مربعا لكل منها في قرية «الديوك التحتا» غرب مدينة أريحا بحجة البناء دون ترخيص.



وأدان محافظ أريحا في السلطة الفلسطينية جهاد أبوالعسل في بيان عمليات الهدم الإسرائيلية في القرية التي طالت أكثر من 17 منزلا منذ بداية العام الحالي.



واعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن حملة الاعتقالات جرت في نابلس وقلقيلية وبيت لحم والخليل.



من جهة أخرى، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إنه تم اعتقال مطلوبين فلسطينيين من الضفة الغربية بينهم 3 نشطاء في مجموعة «عرين الأسود» بمدينة نابلس «يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية».



كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية باعتقال فلسطينيا بشبهة ارتكابه عملية طعن في قرية «الفندق» شرق قلقيلية، ما أدى الى إصابة مستوطن (60 عاما) بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.