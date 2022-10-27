تعهدت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية امس برد «لا مثيل له» إذا أجرت كوريا الشمالية سابع اختبار نووي. وقال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون دونغ في مؤتمر صحافي في طوكيو مع نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري ونائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان «اتفقنا على أن ردا لا مثيل له سيكون ضروريا إذا مضت كوريا الشمالية قدما في إجراء اختبار نووي سابع».



من جانبها، قالت شيرمان «نحث (كوريا الشمالية) على الامتناع عن مزيد من الاستفزازات»، ووصفتها بالأعمال «المتهورة التي تزعزع استقرار المنطقة». وأضافت «أي شيء يحدث هنا، مثل تجربة نووية كورية شمالية.. له تداعيات على أمن العالم بأسره»، في رسالة ضمنية إلى الصين وروسيا العضوين الدائمين بمجلس الأمن الدولي اللذين يدعمان بيونغ يانغ. ومضت قائلة «نأمل بالطبع أن يفهم الجميع في مجلس الأمن أن أي استخدام للسلاح نووي سيغير العالم بصورة لا تخطر ببال أحد».