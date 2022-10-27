عقدت الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي» اجتماعها الـ 14 أول من أمس في مدينة جدة السعودية، حيث ترأس رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع وفد الكويت المشارك في الاجتماع، الذي اكد حرص الكويت على المشاركة في هذه الاجتماعات من منطلق التزامها بالعمل التكاملي العربي وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، وكذلك للاطلاع والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال عمل الأجهزة الرقابية.



وقال الشايع في تصريح لـ «كونا» على هامش الاجتماع إنه تم التطرق إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل المنظمة ومنها تقرير المجلس التنفيذي عن متابعة نشاط المنظمة والإجراءات التي اتخذها لضمان تنفيذ برنامج العمل الذي أقرته الجمعية العامة في الدورة السابقة، وكذلك تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن الوضع المالي للمنظمة وإقرار البيانات المالية المدققة عن الدورة السابقة.



وأضاف الشايع أنه تم خلال الاجتماع إعلان الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية رئيسا للجمعية العامة وديوان المحاسبة بدولة قطر نائبا أول وتعيين ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة نائبا ثانيا، وتم تحديد مكان انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للسنوات الثلاث القادمة وتعيين لجنة الرقابة المالية.



وأشار الى أنه تم كذلك النظر في تقرير لجنة المخطط الاستراتيجي عن إنجازاتها في المخطط للفترة 2018-2022 واعتماد المخطط الاستراتيجي للفترة 2023-2028 وكذلك إقرار برنامج عمل المنظمة وبرنامجها المالي، لافتا الى عقد ندوة فنية تضمنت عدة محاور منها «أهداف وغايات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي ودوره في تحسين أداء المالية العامة» و«آثار التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي على العمل الرقابي الحكومي.. الفرص والتحديات» الذي يشارك بتقديمه د.سعود الزمانان من ديوان المحاسبة الكويتي في حين أن المحور الثالث هو «خارطة الطريق لتحقيق التميز في تطوير منهجيات العمل وبناء القدرات.. الحلول والأساليب».