أعلنت الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه حفاظ عن إطلاق حلقات متخصصة في تحفيظ القرآن الكريم عن طريق الأونلاين تدعم تحفيظ المقرر من القرآن الكريم على طلاب المدارس.

وقال نائب رئيس الجمعية م.أحمد المرشد : انطلقت بحمد الله حلقات حفاظ اونلاين وأعلنت جمعية حفاظ عن بدء التسجيل في الحلقات ، وذلك لتيسير حفظ القرآن الكريم في أوقات مرنة لأبنائنا الطلاب والطالبات حيث تساعد على حفظ القرآن الكريم وفق خطة محددة تعتمد على التواصل الفردي بين الطالب والمحفظ عن طريق وسائل التواصل الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.

وأضاف : حلقات حفاظ أونلاين تدعم تحفيظ أبنائنا للمقرات المطلوب حفظها ضمن مناهج التربية الإسلامية ومقررات القرآن الكريم في المدارس تخفيفاً من العبء على أولياء الأمور في هذا الجانب ، ويشتمل برنامج الحلقات على الآداب الإسلامية وتطوير الذات والمسابقات القرآنية.

وبين المرشد أن تحفيظ القرآن الكريم حضوريا مستمر في المراكز القرآنية التابعة للجمعية الخيرية الكويتية (حفاظ ) والبالغ عددها 46 مركزاً تمارس دورها التعليمي التربوي في خدمة القرآن الكريم طوال العام لتشغل أوقات الطلاب والطالبات بالنافع والمفيد من خلال عدد من البرامج التعليمية والأنشطة الثقافية والترفيهية المصاحبة لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم ، ويقوم على هذه المراكز فريق تعليمي وإشرافي وأعضاء الجمعية المتخصصين في التحفيظ وعلوم القرآن والقراءات، والمنتمين لأهل القرآن تعلماً وتعليماً.

ودعا المرشد الجمهور الكريم إلى التسجيل في حلقات حفاظ أونلاين وغيرها من الحلقات التابعة لحفاظ من خلال حسابات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي [email protected] ومن موقعها الالكتروني hofath.org .