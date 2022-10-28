تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة أنتوني بلينكن، حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والازدهار.



وأعرب الوزيران خلال المكالمة عن تطلعهما للمزيد من التواصل والتنسيق المشترك حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدين على عمق هذه العلاقات وتميزها والالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وتطلعهما إلى عقود قادمة من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.



كما تناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار ‏الكويت للهجوم الذي وقع في مدينة شيراز في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.



وشددت الوزارة في بيان لها على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب.