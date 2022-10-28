بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة في عهده الميمون من إنجازات تنموية شملت مختلف الميادين، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل الرقي والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سوزان دوغان ني رايان الحاكم العام لسانت فينسنت والغرينادينز الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها وافر الصحة والعافية.