بعث وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع بالمملـكــة العـربـيــة السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وأشاد في برقيته بما وصلت له المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين من تقدم وتطور شمل كل الأصعدة والمجالات، معربا عن تمنياته الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بدوام الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، وسدد على طريق الخير والنجاح خطاهم.