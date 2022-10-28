أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكويت على أسس الاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.



وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أن ذلك جاء في أثناء استقبال الرئيس العراقي السفير طارق الفرج في قصر السلام ببغداد.



وأشار البيان إلى أن رشيد حمل السفير الفرج عميق شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



بدوره، قال السفير الفرج لـ «كونا» إنه نقل في أثناء اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وتبريكاتهما للرئيس رشيد بتوليه منصبه رئيسا للعراق.



وأشار الى انه أعرب للرئيس العراقي عن حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما ينسجم وتطلعات حكومتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.