ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أصدر تعليماته لرئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد بسحب وإعادة فحص بعض آليات السلالم من بعض مراكز الإطفاء المماثلة للسلم المتسبب في وفاة 3 رجال إطفاء في دولة قطر الشقيقة.



وقالت الإدارة إن حرص الوزير على سلامة رجال الإطفاء دعا إلى إعادة فحص هذه السلالم من قبل الشركة المصنعة، وتطلعت «الإطفاء» في بيان لها الى المولى عز وجل ان يتغمد برحمته شهداء الواجب بالدفاع المدني في دولة قطر الشقيقة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. هذا، وقام نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد صباح أمس يرافقه فريق من قطاع الوقاية بزيارة مشروع مبنى قصر العدل الجديد، وذلك في إطار متابعة قوة الإطفاء العام لمتطلبات السلامة والوقاية من الحريق في المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد ودعمها لتسريع عملية إنجازها.



وقال اللواء خالد عبدالله فهد، ان هذه الزيارة أتت بتوجيهات من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد للوقوف على مراحل تنفيذ المشاريع ومتطلباتها الوقائية والمساهمة في تسريع الإنجاز دون أي تأخير وفقا لمتطلبات قوة الإطفاء العام من أجل حماية الأرواح والممتلكات، ما ينصب أخيرا في تحقيق الأمن المجتمعي.