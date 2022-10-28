أحمد خميس



أعلنت الإدارة العامة للمرور عن البدء في إبعاد قائدي الدراجات المخالفين بالقيادة على جسور المشاة. ويأتي قرار الإبعاد الإداري عقب دعوات وحملات لحث قائدي الدراجات على عدم تجاوز القانون بالسير على الجسور المخصصة للمشاة.



وقال مصدر مروري إن حملات مكثفة سيتم تنظيمها في غضون الفترة المقبلة، على أن يتم التحفظ على الآلية وإحالة قائدها إلى الإبعاد الإداري مع إدراج اسمه على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد مجددا.



من جهة أخرى، قالت الإدارة العامة للمرور بإن مهلة انتهاء اجازة تسيير المركبة ١٠ أيام تبدأ من تاريخ مدة السريان، وما يتم تداوله بشأن إلغاء المهلة غير صحيح.