عبدالله قنيص - سعود عبدالعزيز



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد امس إلى النيابة العامة مواطنا على خلفية اتجاره في المواد المخدرة.



وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت عن اتجار مواطن في الحشيش ليتم استدراجه الى كمين وتوقيفه في منطقة بنيد القار، حيث كان بصدد تسليم كمية من المخدرات الى مصدر وبتفتيش مسكنه تم العثور بحوزته على نحو كيلو من مخدر الحشيش.



من جهة أخرى، أحيل مواطن من منفذ النويصيب، حيث كان بصدد مغادرة البلاد الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ان ضبط بحوزته قطعة من الحشيش وحبوب لاريكا.



وقال مصدر امني ان المواطن تم الاشتباه به ليتم تفتيشه والعثور بحوزته على المواد السالفة الذكر.



على صعيد آخر، ألقى رجال نجدة الأحمدي القبض على وافد هندي بعد الاشتباه به وعثر بحوزته على قطع من الحشيش، حيث اعترف الوافد باتجاره في المخدرات وأحيل إلى الاختصاص.



من جهة اخرى، أحال رجال أمن حولي إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مواطنا (سوابق) ووافدا سوريا للاشتباه في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتها للتعاطي أيضا، وجاء ضبط المتهمين عقب مطاردة وقيامهما بالتخلص من أكياس مخدرات كانت بحوزتهما.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن دورية اشتبهت في مركبة رباعية ولدى الطلب من قائدها التوقف فوجئ رجل الدورية بشخصين يتركان المركبة في وضعية تشغيل ويهربان على الأقدام لتتم مطاردتهما، وخلال الركض ألقى الشخصان أكياسا تم تجميعها لاحقا وتبين بعد الحصر سواء للفافات الملقاة أرضا أو تلك التي كانت داخل المركبة انها عبارة عن 20 كيس كيميكال، 3 أكياس شبو جاهزة للتعاطي وشرائط حبوب لاريكا، حيث تم تحريرها، وبالاستعلام عن الشخصين تبين ان المواطن من أرباب السوابق في قضايا المخدرات.