تستعد شركة «سبايس كارغو أنليميتد» الأوروبية الناشئة لتصنيع مركبة ستشكل مصنعا فضائيا بحلول عام 2025، ضمن إطار الهدف المتمثل في إنتاج ما يتمتع بقيمة كبيرة في الفضاء عبر الاستفادة من انعدام الجاذبية.



وعهد تصنيع «ريف1» (REV1) التي تمثل مركبة مستقلة لا تستلزم وجود رائد فضاء فيها، إلى شركة «تاليس ألينيا سبايس» (تاس) المتخصصة في الوحدات المضغوطة، على ما أعلنت الشركة القائمة في لوكسمبورغ وفرنسا أمس الخميس.



وهذه المركبة الفضائية التي لا يتخطى وزنها 3 أطنان ستكون قابلة لإعادة الاستخدام 20 مرة وستبقى في مدار منخفض على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات لفترة من شهرين إلى 3 أشهر لكل مهمة فضائية.