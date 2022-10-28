ينشر الأمير هاري في 10 يناير المقبل مذكراته في كتاب بعنوان «سبير» (Spare)، على ما أعلنت أمس الخميس دار «بنغوين راندوم هاوس» للنشر.



وجاء في تغريدة لدار النشر: «يسعدنا أن نعلن عن (نشر) قصة دوق ساسكس الأمير هاري الشخصية جدا والقوية عاطفيا». ووصف الكتاب على الموقع الإلكتروني الذي خصصته له دار النشر بأنه نافذة مفتوحة على رد فعل الأمير على وفاة والدته الأميرة ديانا، وكيفية تأثير هذه المأساة على حياته في ما بعد. وشددت الدار على أن «سبير»، يشكل بفضل «صدقه الصريح عملا مرجعيا زاخرا بالمعلومات والتأمل والحكمة المكتسبة بصعوبة في شأن التأثير الأبدي القوي للحب على الحزن».



وأذهل هاري وزوجته ميغان النظام الملكي البريطاني بابتعادهما عن العائلة المالكة في مطلع عام 2020 وانتقالهما للعيش في ولاية كاليفورنيا الأميركية، مما أثار ضجة واسعة. وخلال مقابلة إعلامية في مارس 2021، اتهم الزوجان العائلة المالكة بالعنصرية.



وأشارت دار النشر إلى أن «سبير» سيصدر في بريطانيا بالإضافة إلى ايرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب إفريقيا.



وأكد أن ريع مبيعات الكتاب الذي سيتوافر في 16 لغة سيعود إلى جمعيات خيرية بريطانية.