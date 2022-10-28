بعد تسعة أعوام من وقوع حادث قطار في فرنسا، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات، قضت محكمة بإدانة الشركة الوطنية للسكك الحديدية بتهمة القتل بسبب الإهمال والتسبب في وقوع إصابات.



خلصت المحكمة في منطقة إيفري-كوركورن بضواحي جنوب فرنسا الأربعاء إلى أن سوء الصيانة من جانب الشركة هو ما أدى لوقوع الكارثة.



وأفادت صحيفة لوموند بأن المحكمة قضت بتغريم الشركة 300 ألف يورو (300 ألف و143 دولارا).



وكان قطار يقل 385 راكبا قد انقلب بسرعة عالية في 12 يوليو 2013 عند محول به عيوب بجنوب باريس. وانقلبت العربات، واقتحمت الرصيف وأصابت أشخاصا. وكانت هذه إحدى أسوأ حوادث القطارات في فرنسا منذ أعوام.