أصاب الجيش الألماني، للمرة الأولى، طائرة بدون طيار باستخدام سلاح ليزر مثبت على متن الفرقاطة الألمانية «ساكسونيا».



وبعد تقييمات واسعة النطاق، جاء أمس الخميس تقييم شركتي التسليح المشاركتين في تطوير السلاح، وهما شركتا «إم بي دي إيه» و«راينميتال» الألمانيتان، للاختبار الذي تم إجراؤه في أغسطس الماضي في بحر البلطيق، قبالة منطقة التدريب العسكرية «بوتلوز»، على أنه ناجح.



وقالت الشركتان: «إنها خطوة كبيرة نحو تطوير أسلحة ليزر جاهزة للاستخدام»، وأضافتا أن وجود نظام أسلحة مستقبلي يستخدم ليزر عالي الطاقة لأجل البحرية يتناسب بصفة خاصة مع التصدي للطائرات بدون طيار، أو أسراب منها، وللقوارب السريعة التي تهاجم من مدى قريب.