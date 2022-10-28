قدم السفير بدر المنيخ أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.



وقالت سفارتنا في إيران إن ذلك جاء لدى استقبال الرئيس رئيسي السفير المنيخ في طهران.