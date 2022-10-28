twitter facebook whatsapp viber telegram email بدر المنيخ يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإيراني سفيراً للكويت الجمعة 2022/10/28 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 6084 A+ A- استمع السفير بدر المنيخ خلال تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسيالسفير بدر المنيخ يقدم أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى إيران للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسيالسفير بدر المنيخ يقدم أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى إيران للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قدم السفير بدر المنيخ أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وقالت سفارتنا في إيران إن ذلك جاء لدى استقبال الرئيس رئيسي السفير المنيخ في طهران.