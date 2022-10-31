حصلت آي تي إل العالمية على جائزة «الشركة الرائدة في إدارة السفر في الكويت» لأدائها المتميز، وذلك في حفل أقيم مؤخرا بفندق ريتز كارلتون في العاصمة الأردنية عمان.



وفي هذه المناسبة، قال د.صديق أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة آي تي ال العالمية: يشرفنا أن يتم تكريمنا بحفل توزيع جوائز السفر العالمية في الشرق الأوسط غالا 2022 - أحد برامج جوائز صناعة السفر الرائدة في العالم، نحن فخورون للغاية بالاعتراف بإنجازاتنا وسط ما كان من أكثر الفترات تحديا في تاريخ صناعتنا، سنستمر في الحفاظ على المرونة في نهجنا لدعم عملائنا، بينما نواصل النمو والتطور لضمان تلبية متطلبات العملاء الديناميكية.



وقال رفيق محمد الرئيس التنفيذي لشركة آي تي ال العالمية: لقد ساعدت الابتكارات والاستثمارات المتزايدة لـ ITL World في التطوير التكنولوجي على تمكيننا من النجاح على المدى الطويل، وتعزز هذه الجائزة وتبرز تصميم فريقنا ذي المهارات العالية على تقديم ما يفوق توقعات الصناعة باستمرار، ووضع معايير جديدة للتميز عاما بعد عام، معربا عن سعادتهم بالحصول على جائزة أفضل شركة لإدارة السفر في الكويت من قبل الهيئة العليا في صناعة السفر، ومن قبل أقراننا في هذا المجال.



وقالت ناجدة عبدالله، مديرة اي تي ال العالمية في الكويت: جوائز السفر العالمية هي سمة مميزة ذات مصداقية في صناعة السفر والضيافة، حيث يتم التصويت على الجوائز من قبل متخصصي السفر والسياحة في جميع أنحاء العالم، وهي تظهر الالتزام بالتميز الذي أظهرته ITL World على مر السنين.



وأضافت أنه منذ إطلاقها رسميا في عام 1998، تفتخر «آي تي ال العالمية» بأنها غيرت قواعد اللعبة في هذه الصناعة، من تصنيفها كواحدة من أقوى شركات إدارة السفر في الشرق الأوسط وSuperbrand أربع مرات على التوالي، إلى شراكتها الاستراتيجية والحصرية مع Global Travel Conglomerate - CTM، ناهيك عن الحفاظ على معدل الاحتفاظ بالعملاء الأكثر اتساقا في الصناعة الإقليمية، التزام الشركة بالتميز لايزال ثابتا.

كما تم تعيين «اي تي ال العالمية» وكيلا معتمدا من قبل كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لبيع برنامج الضيافة الرسمي في الكويت.