السبيعي: جدارة واستحقاق لنيل تصنيف «رائد سوق» في الحلول الرقمية

المطوع: تنفيذ كبرى الصفقات التمويلية مع القطاعات العملاقة في الكويت

الرويح: تصنيف «رائد المسؤولية الاجتماعية» يؤكد أن «بيتك» مرجع ومثال يحتذى



منحت مجلة يوروموني العالمية بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تصنيفات رائد سوق (Market Leader) في أربع فئات تقديرا لتفوقه وريادته على مستوى الكويت في مجالات: الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والمسؤولية الاجتماعية، والتمويل الاسلامي.



وتؤكد هذه التصنيفات المرموقة الممنوحة من قبل مجلة عالمية، نجاح نموذج أعمال «بيتك» وجودة خدماته وكفاءة استراتيجية التحول الرقمي، وريادته في مختلف المجالات بما يعزز مكانته وقوة علامته التجارية ومتانة وضعه المالي.



ويعتبر ان حصول «بيتك» على تصنيف «رائد سوق»، وهو أعلى تصنيفا على مستوى الكويت، اعتراف عالمي بمكانته الرائدة، وإنجاز جديد يضاف الى سجل الانجازات التي دأب «بيتك» على تحقيقها في شتى المجالات.



رائد الحلول الرقمية



وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في «بيتك» خالد السبيعي، ان تصنيف «بيتك» «رائد سوق» في الحلول الرقمية على مستوى الكويت ما هو إلا تتويج لسلسلة من الانجازات الاستثنائية التي حققها «بيتك» في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز تجربة العميل، وتأكيد على نجاح استراتيجية التحول الرقمي للبنك.



وأضاف السبيعي ان التصنيف استند الى معايير وبيانات وتقييمات مستقلة وشاملة، منها: نمو عدد المستخدمين لتطبيق «بيتك» على الموبايل، والإقبال على منصات «بيتك» الرقمية، وتمكين العملاء من الحصول على التمويل أونلاين، والايرادات المحققة من الخدمات المصرفية الرقمية، ومزايا وخصائص تطبيق الموبايل، والتحالفات مع الشركات الرقمية.



وقال السبيعي ان «بيتك» نجح في طرح سلسلة من الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة والفريدة من نوعها وفق أعلى معايير الجودة والأمان، الأمر الذي ساهم بتعزيز رضا العملاء وتلبية تطلعاتهم.



وأشار الى أن قيادة السوق فيما يتعلق بالحلول الرقمية ومواصلة الابتكار في طرح الخدمات والمنتجات المصرفية هو تحد كبير، مبينا أن «بيتك» نجح في التحدي وأثبت جدارته واستحقاقه لنيل تصنيف «رائد سوق»، لافتا الى أن «بيتك» يحقق سنويا نموا ملحوظا في عدد المستخدمين وعدد العمليات المصرفية الالكترونية التي ينجزها العملاء عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني وعبر تطبيق الموبايل، وهو مؤشر على كفاءة الخدمات والحلول الرقمية التي يقدمها «بيتك».



وأكد السبيعي مواصلة الجهود للمحافظة على الموقع الرائد للبنك، وذلك بمواكبة وتبني آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا والابتكارات المالية وطرح خدمات مالية رقمية سهلة وآمنة وعالية الجودة بالتعاون مع شركات الـ Fintech، وبالاستفادة من تكنولوجيا الروبوت والذكاء الاصطناعي.



رائد الخدمات المصرفية للشركات



بدوره، أعرب نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأعمال وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في «بيتك» يوسف المطوع، عن سعادته بحصول «بيتك» على أعلى تصنيف على مستوى الكويت في فئة الخدمات المصرفية للشركات من مجلة يوروموني العالمية، مبينا ان «بيتك» حرص ضمن استراتيجيته على التركيز على دعم وتمويل الشركات والاستجابة للديناميكيات المتغيرة لطلب العميل والمنافسة.



وأضاف ان تصنيف «رائد سوق» في الخدمات المصرفية للشركات على مستوى الكويت يؤكد مكانة «بيتك» المرموقة كمرجع في أسلوب عمله، فيما يعكس نجاح الجهود في تلبية تطلعات الشركات عبر تقديم باقة متكاملة من الخدمات التمويلية المتميزة، وبالتالي المساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية.



وأوضح المطوع أن من ابرز أسباب نجاح «بيتك» انه يبني علاقته مع عملائه على أساس الشراكة، وتحقيق مصلحة مشتركة تشكل رافدا من روافد التنمية وتساهم في تحقيق رؤية الكويت 2035.



وقال إن سجل «بيتك» حافل في تنفيذ كبرى الصفقات التمويلية مع القطاعات العملاقة في الكويت كالقطاع النفطي على سبيل المثال لا الحصر، منوها بمواصلة الجهود بهدف توسيع المحفظة التمويلية للشركات من خلال تطوير منتجات وخدمات جديدة تساهم في تحقيق التميز في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستفادة من الأسواق المختلفة.



رائد المسؤولية الاجتماعية



من جانبه، قال نائب المدير العام للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح، إن فوز «بيتك» بتصنيف «رائد المسؤولية الاجتماعية» على مستوى الكويت من «يوروموني» المرموقة عالميا، يؤكد أن «بيتك» ينهض بدور اجتماعي بارز يتسم بالتنوع والشمولية لأكثر من مجال مهم في حياة المجتمع، ويسهم في تعزيز مفهوم «التنمية المستدامة»، ويرسي أسساً جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية.



وأضاف الرويح أن تميز مسيرة «بيتك» المجتمعية الممتدة لأكثر من 45 عاما، جعلته مثالا يحتذى ونموذجا ومرجعا على مستوى السوق، مؤكدا حرص «بيتك» على أن تكون مبادراته المجتمعية ذات قيمة مضافة وتشمل مكونات المجتمع بكافة شرائحه.



وأوضح الرويح أن من ابرز المساهمات المجتمعية لـ «بيتك»: دعم مبادرة إعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق بسوق المباركية، ودعم مبادرة محافظة العاصمة في تطوير وتجميل مرافق العاصمة وشوارعها.

وتنفيذ مبادرة سداد مديونيات الغارمين المتعثرين والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالضبط والإحضار وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تجاوز المبلغ 20 مليون دينار يستفيد منه نحو عشرة آلاف مدين متعثر.

والمساهمة بحصة كبيرة في صندوق دعم المجهود الحكومي لمواجهة أزمة كورونا والذي بلغت قيمته 10 ملايين دينار، كما ساهم «بيتك» منفردا بمبلغ إضافي للصندوق، ودعم «بيتك» جهود وزارة الداخلية عبر تقديم 30 سيارة تخدم رجال الداخلية والعاملين بالوزارة أثناء تأدية مهامهم تجاه الدولة والمجتمع.



وقال الرويح إن «بيتك» دعم جهود بناء مستشفى علاج الإدمان بتكلفة 4.5 ملايين دينار، وتبرع لإنشاء 15 مركز إسعاف لتعزيز المنظومة الطبية.



وأضاف أن «بيتك» وقّع اتفاقيات تعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم تنفيذ مبادرات اجتماعية وإنسانية داخل الكويت وخارجها، ومن أبرز ذلك: تنفيذ مشاريع إغاثية لمساعدة المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية في تركيا، وتتضمن شراء 12 سيارة للتبرع بالدم وقاربي انقاذ، بالاضافة الى إنشاء مطبخ مركزي لمدة 300 يوم.

كما جرى توقيع اتفاقية مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية «افاد» لدعم إنشاء مركز إقليمي للاستجابة للكوارث والحرائق في انطاليا التركية.



ولفت الى أن «بيتك» وقع اتفاقيتي تبرع مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن، بهدف تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان.

وبين أن «بيتك» شارك مؤخرا في دعم حملة إغاثية وطبية في الأردن ضمت فريقا من الأطباء والاستشاريين الكويتيين واستفاد منها أكثر من 200 مريض.



وأكد أن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في «بيتك» تركز على رعاية المتميزين والمبدعين من الشباب الكويتي ودعم قدراتهم في الأنشطة الشبابية المختلفة الرياضية والثقافية والاجتماعية تحت مظلة برنامج «مبادري بيتك» الذي يستهدف تنمية الإبداع والمنافسة، مبينا أن «بيتك» يتميز بأنه أول بنك على مستوى الكويت يطلق منصة «أنتم فخرنا» كمظلة لتكريم أصحاب الانجازات بمختلف المجالات.



وأكد الرويح مواصلة جهود «بيتك» في حملة Keep it green لدعم المبادرات البيئية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة، مشيدا بتنظيم العديد من الفعاليات المتميزة، وتوقيع شراكة استراتيجية مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لدعم حملة تشجير وتخضير مناطق الكويت.

وكذلك وقع «بيتك» شراكة استراتيجية مع مبادرة سدرة وفريق حلم أخضر التطوعي التي تتضمن أنشطة ومشروعات بيئية مختلفة في مجال التشجير والحد من الانبعاثات الكربونية، مثل منصة Carbon Offset وهي أول منصة في الكويت يتم من خلالها الحد من الانبعاثات الكربونية.



وقال إن «بيتك» يواصل إطلاق ودعم المبادرات والأنشطة التي تهتم بتشجيع ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة ضمن حملة «صحة أفضل لحياة أفضل».



وأكد مواصلة جهود دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، منوها بتوقيع شراكة استراتيجية مع «الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين».



وأضاف الرويح ان «بيتك» يتميز بجهوده المتواصلة في دعم المبادرين أصحاب المشاريع، إلى جانب دعم الطلبة والخريجين، بالإضافة إلى رعايته مشاريع تخرج طلبة، اذ يعد البنك أكبر داعم لمشاريع تخرج الطلبة، فيما تجمعه شراكات ومبادرات تعاون مع مختلف الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية في الكويت، مبينا أن ذلك يسهم في دعم الشباب الكويتي الذي يتمتع بقدرات كبيرة على الإبداع والنجاح.



رائد التمويل الإسلامي



نال «بيتك» تصنيف «رائد سوق» في التمويل الإسلامي تقديرا للمساهمات الكبيرة في تطوير صناعة التمويل الإسلامي، ونمو محفظة التمويل وتحقيق أرباح مستدامة ونمو حجم الأصول وتلبية احتياجات العملاء من المنتجات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال قنوات خدمة متطورة وفعالة.



ويرسخ «بيتك» قيادته لصناعة الصيرفة الإسلامية من خلال انتشاره جغرافيا وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات التمويلية والمصرفية بما يعزز دعائم استدامة نمو صناعة التمويل الاسلامي عبر تمويل العديد من المشاريع والمشاركة في صفقات كبيرة ذات طابع اقتصادي تنموي ومشاريع عملاقة ذات آثار إيجابية على المجتمعات العاملة فيها، ومشاريع التمويل المستدام green finance.



معايير التصنيف



يعد تصنيف يوروموني لرواد السوق هو تقييم عالمي مستقل لرواد الخدمات المالية في كل سوق في عدد من الفئات الرئيسية.

وتستند يوروموني الى تقييم المؤسسات المالية الرائدة في العالم الى دراسات استقصائية واستطلاعات رأي، الى جانب مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال والابتكار، وجودة الأصول والأرباح ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسة، والقيادة، والتصنيفات الائتمانية.



وتمتد جوائز وتصنيفات يوروموني لبرامج التميز لأكثر من 25 سنة، وتجذب أكثر من 1200 مشاركة من مؤسسات مالية عالمية.