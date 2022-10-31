برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع سفارتنا لدى مصر، أعلنت مجموعة الجابرية للمعارض عن انطلاق الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل بفندق سميراميس إنتركونتيننتال القاهرة.



وأوضحت المجموعة في بيان صحافي، أن الأسبوع الكويتي في مصر سيشهد مشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الاستثمار والعقار والبنوك والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، تجسيدا وتوطيدا للعلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية مصر العربية على المستويين الرسمي والشعبي.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني إن الأسبوع الكويتي في مصر فرصة سانحة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كل المجالات فهو يستهدف زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في قطاعات الاستثمار والسياحة والعقار والإعلام وغيرها، من خلال إتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الاعمال من البلدين الشقيقين لمناقشة الأفكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة، وتعزيز أوجه التعاون، خصوصا في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية.



وأضاف بهبهاني: «يعد الأسبوع الكويتي في مصر فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الإنجازات الكويتية في مختلف المجالات، لذا يحرص عدد كبير من المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والإعلامية من الدولتين الشقيقتين على المشاركة والحضور والزيارة للاطلاع على فعاليات المعرض».



وقال إن المستثمر الكويتي يحظى باهتمام رسمي وشعبي خاص في مصر، وهذا ما تحقق خلال لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخرا بالوفد الاقتصادي الكويت، والذي جسد روح التعاون الأخوي بين مصر والكويت، والذي أكد خلاله تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة.



وأكد بهبهاني أن الاستثمارات الكويتية في مصر شهدت معدلات نمو عالية في السنوات الأخيرة، واتسمت بتنوعها لتشمل أغلب مجالات الاستثمار، حيث بلغت نحو 20 مليار دولار بما في ذلك الاستثمار العقاري الخاص وفق تقديرات القطاع الخاص الكويتي.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الجابرية للمعارض جابر أحمد بهبهاني إن العلاقات بين الكويت ومصر أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، مشيرا الى أنها قوية وعريقة وتتسم بالحيوية والتفاعل المتواصل عبر عديد من الفعاليات، مشددا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، واكبها زيادة مماثلة في معدلات السائحين الذين يجدون في مصر المحبة والأمان، علاوة علي الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي.