مبارك التنيب



أغلق رجال مباحث حولي قضية حملت عنوان التعدي والسب والفعل الفاضح باعتراف فتاة بأنها فعلت ذلك تحت تأثير مخدر الشبو.



وبحسب مصدر أمني، فإن وافدة عربية تقدمت الى مخفر ميدان حولي. وقالت ان فتاة من مواليد 1993 قامت بالتعدي عليها بالسب والفعل الفاضح خلال تواجدها في مقر عملها بصالون بمنطقة الشعب، وسجلت قضية تحت رقم 371/2022 جنح.



واضاف المصدر: تم التوصل الى المدعى عليها واستدعاؤها، وبمواجهتها بما ذكرته المدعية أنكرت وأفادت بأنها كانت متعاطية مخدر الشبو وقت الواقعة، وبسؤالها عن المصدر التزمت الصمت. وذكر المصدر: أجرى رجال مباحث حولي مزيدا من التحريات والاستماع إلى شهود عيان حيث ثبت لهم أن المذكورة محل التحقيق قامت بالفعل الفاضح للشاكية وتعدت عليها بالضرب ولم تسفر التحريات عن مصدر المواد المخدرة التي أقرت بتعاطيها.