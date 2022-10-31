سعود عبدالعزيز



وجه مدير أمن الفروانية العميد صلاح الدعاس بإبعاد آسيوي بعد اخطاره بأن الآسيوي تم ضبطه يتجول عاريا تماما، وتبين انه كان واقع تأثير السكر البيّن.



من جهة أخرى، تمكن رجال أمن العاصمة من ضبط مواطن في حالة غير طبيعية عقب محاولته الاعتداء على ضابط بأداة حادة. وقال مصدر امني ان الضابط كان على متن دورية وشاهد دراجة يقودها شخص غير طبيعي ولدى توقيفه قام الشخص بمحاولة الاعتداء على الضابط لتتم السيطرة عليه وتبين انه مواطن من مواليد 1994 ولديه سجل جنائي.



من جهة اخرى، وفي محافظة الجهراء تم التوجيه بضبط وإحضار مواطن للوقوف على ادعاء طليقته بالسب العلني والتشكيك في سلوكياتها، وجاءت هذه الخطوة عقب تقدم مواطنة من مواليد 1976 ببلاغ قالت فيه ان زوجها السابق الذي يكبرها بـ 3 سنوات قام باعتراضها لدى خروجها من المنزل وتوجيه السباب لها بعبارات مخلة. هذا، ولم تذكر المبلغة في بلاغها أسماء شهود يمكن الاستماع إلى أقوالهم.