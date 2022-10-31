قضت محكمة الجنح ببراءة مواطنة من تهمة خيانة أمانة وتعمد إتلاف مركبة زوجها.



وقد أسند للمتهمة انها تسلمت مركبة زوجها والمسجلة باسم شركة تجارية على سبيل الأمانة فاستولت عليها وتعمدت إتلافها.



وأمام المحكمة حضر المحامي جراح العنزي مطالبا ببراءة موكلته من الاتهام المسند اليها تأسيسا على عدم صحة الاتهامات المسندة لموكلته، وأن المقرر بقضاء محكمه التمييز أن استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سلطة محكمة الموضوع مادام ذلك سائغا وله أصل ثابت بالأوراق، كما دفع بانحسار وقائع الدعوى عن نطاق تطبيق مادة الاتهام المادة 240 من قانون الجزاء، وأكد على انحسار مواد الاتهام وأي جرم في حق موكلته.