تمكن رجال شرطة النجدة من اكتشاف قضية سرقة وتهريب وقود بطريقة مبتكرة وخطرة في الوقت ذاته حينما تبين لهم تحويل 2 نساف الى مخازن للوقود، وبحسب بيان فإن النسافين ضبطا في منطقة ميناء عبدالله وتبين انه تم وضع الخزانات بعد



تغييرات جذرية اجريت على الشاحنتين.



من جهة اخرى قالت الادارة العامة للمرور ان مواعيد عمل اقسام الفحص الفني بجميع المحافظات من الساعة السابعة والنصف وحتى الخامسة مساء على ان تعمل اقسام الفحص بالشركات من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرا ومن الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء.



على صعيد آخر ارتفع حصاد وفيات حادث السالمي والذي وقع عصر امس الاول الى وفاتين عقب وفاة خليجي آخر خلال تلقيه العلاج، وكانت قوة الاطفاء العام قالت في بيان لها امس الاول بأن سعوديا لقي مصرعه ومرافقه والذي توفي لاحقا وان رجال إطفاء مركز الشقايا والطوارئ الطبية تعاملوا مع الحادث.