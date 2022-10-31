حافظ أرسنال على صدارة الدوري الانجليزي الممتاز عقب فوزه الكبير على نوتنغهام فورست بخماسية نظيفة أمس ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من المسابقة.

وسجل خماسية «المدفعجية» كل من غابرييل مارتينيلي (5) وريس نيلسون (49 و52) وتوماس بارتي (57)، ومارتن أوديغارد(78)، ليرفع الفريق اللندنـــي رصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب «البريمييرليــــغ» وبفارق نقطتين عن مطارده مان سيتي، فيما بقي «الفورست» في المركز الـ 20 والأخير برصيد 9 نقاط.

وغادر لاعب وسط أرسنـــال باكايوكو ساكــــا المباراة للاصابــة، ليحل بدلا منه نيلسون في الدقيقة 27.



التقارير الإنجليزية لم تكشف تفاصيل إصابة ساكا، لكن أشارت إلى أنه كان غير قادر على استكمال اللقاء، وهو ما يثير القلق داخل منتخب إنجلترا، حيث ان الإصابة قد تمنعه عن المشاركة في كأس العالم 2022 المقررة إقامته خلال شهر نوفمبر المقبل في قطر.



ومني ليفربول بخسارته الثانية تواليا والثالثة في المباريات الست الأخيرة التي حقق فيها فوزين فقط، وذلك عندما سقط أمام ضيفه ليدز يونايتد 1-2.



ودفع ليفربول ثمن خطأين دفاعيين واستقبلت شباكه هدفين عبر الإسباني رودريغو (4) والهولندي كريسينسيو سامرفيل (89)، فيما سجل له الدولي محمد صلاح هدف الشرف (14).



وقال مدير ليفربول الفني يورغن كلوب بعد الخسارة: «إن الفريق بحاجة لأن يجد الاتساق في الأداء، كي يحجز مكانه بين المراكز الأربعة الأولى في الدوري»، مضيفا أنها انتكاسة بالتأكيد، أعتقد أن بدايتنا كانت جيدة حقا، ثم استقبلنا هدفا سريعا، لقد أدركنا التعادل لكن لسبب ما لم يعطنا الهدف الأمان، عانينا للتحكم في المباراة وأهدرنا الكثير من الكرات.



من جانبه، أكد غراهام بوتر المدير الفني لتشلسي أن خسارته 4-1 أمام فريقه السابق برايتون جاءت مستحقة، وقال: «ولم نكن جيدين بما يكفي، كانت لدينا بعض الفرص، وعلينا أن نقدم لهم التهنئة على هذا الأداء والانتصار»، مضيفا «النتيجة مؤلمة للغاية، الجماهير كانت لها عامل كبير في فوز برايتون، دعموا الفريق منذ الدقيقة الأولى، ولا توجد لدينا أعذار، علينا أن نتعلم من هذه الهزيمة، وعليك أن تعاني وتشعر بالألم من أجل النمو والتحسن، لذلك علينا أن نتحمل الألم ونتعلم منه لما هو قادم».



إلى ذلك، حدد نادي برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي، مبلغا ضخما يبلغ 85 مليون جنيه إسترليني مقابل الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب خط وسط الفريق والبالغ من العمر 20 عاما، والذي تم ربطه بتشلسي ونيوكاسل يونايتد.



4 أهداف في الوقت بدل الضائع!



شهدت مباراة إيبسويتش تاون مع تشارلتون أثلتيك، التي انتهت بالتعادل 4-4 ضمن منافسات الجولة الـ 17 بالدوري الإنجليزي للدرجة الثانية، دقائق مجنونة في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث شهدت تسجيل 4 أهداف مناصفة بين الفريقين.



سجل فريدي لادابو الهدف الثالث لفريق ايبسويتش تاون (90+1)، وأعقبه هدف رابع بواسطة سام مرسي (90+4)، لكن تشارلتون اتليتك لم يستسلم ليسجل هدفين في الدقيقتين 90+6 و90+9، عن طريق توماس، وجورج جوبسون.