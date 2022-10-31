عاد أتالانتا الى سكة الانتصارات وارتقى الى الوصافة بفوزه 2-0 على مضيفه إمبولي أمس ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.



ورفع فريق مدينة برغامو رصيده الى 27 نقطة على بعد خمس نقاط من نابولي المتصدر، وتعرض إمبولي للخسارة الخامسة هذا الموسم، مثلها تعادلات وفوزين في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.



إلى ذلك، واصل إنتر ميلان انتصاراته بفوزه على ضيفه سمبدوريا 3-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة للدوري الإيطالي.



وحسم الإنتر نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر الدوليين الهولندي ستيفان دي فري (21) ونيكولو باريلا (44)، قبل أن يضيف الأرجنتيني خواكين كوريا الثالث (73).



وهو الفوز الرابع تواليا لإنتر في الدوري والثامن هذا الموسم، فصعد إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد 24 نقطة.

وأبدى سيموني إنزاغي المدير الفني لإنتر ميلان، سعادته بالفوز، وقال: «الفريق بحالة جيدة ويشعر بالثقة، ويحقق انتصارات مقنعة، ويجب أن نستمر في ذلك، لقد رأينا أن الفرق لا تتباطأ بالدوري حاليا، لكن شهر أكتوبر كان شبه مثالي»، مضيفا نعرف ما علينا القيام به، وسأعيد اللاعبين المصابين تدريجيا، دائما يكون أمرا جيدا للمدرب عندما تتواجد أمامه خيارات كثيرة.

إلى ذلك، استعاد يوفنتوس توازنه عقب نتائجه المخيبة في دوري أبطال أوروبا، بفوز صعب على مضيفه ليتشي 1-0.

وتختتم الجولة الـ 12 لـ «الكالتشيو» اليوم بمباراتين، تجمع الأولى مونزا مع بولونيا، فيما يحل روما في الثانية ضيفا على فيرونا.