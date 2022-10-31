سقط ريال مدريد في فخ التعادل مع ضيفه جيرونا 1-1 أمس ضمن مباريات المرحلة الـ 12 من الدوري الإسباني (الليغا).

وتقدم «الملكي» أولا عن طريق مهاجمه البرازيلي ڤينيسيوس جونيور (70)، قبل أن يعادل جيرونا النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح كريستيان ستواني (80).

وحصل لاعب ريال مدريد توني كروس على البطاقة الحمراء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من المباراة، ولم يتمكن الضيوف من استغلال النقص العددي لإضافة هدف آخر في الدقائق التسع المتبقية.

وقلصت هذه النتيجة فارق النقاط بين المتصدر ريال مدريد (32 نقطة) ومطارده برشلونة إلى نقطة وحيدة.

وقاد المهاجم الدولي الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي فريقه برشلونة إلى انتزاع فوز ثمين من مضيفه ڤالنسيا 1-0.

وكان برشلونة في طريقه إلى السقوط في فخ تعادل مخيب، لكن ليڤاندوفسكي أنقذه في الوقت بدل الضائع بتسجيله هدف الفوز إثر تمريرة عرضية من البديل البرازيلي رافينيا (90+3)، ليرفع «البارسا» رصيده إلى 31 نقطة، في حين توقف رصيد ڤالنسيا عند 15 نقطة.

وعزز ليڤاندوفسكي المعروف بـ «ليفا» موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 13 هدفا.

وأبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة سعادته بالانتصار القاتل، وقال: «اللاعبون يستحقون الفوز لأنهم عملوا بجد، لقد لعبنا بشيء من القلق، وما حدث في دوري الأبطال أثر علينا قليلا، ولعبنا بشكل جيد»، مضيفا «الفوز يمنحنا الثقة، نريد أن ننهي المباريات بشكل جيد قبل كأس العالم، والضغط على ريال مدريد».

من جهته، أكد مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني أن فريقه تلقى صدمة بخسارته أمام قادش 3-2 في الوقت القاتل، وقال: «الحظ لم يقف إلى جانبنا، ونمر بمرحلة الأمور لا تسير فيها إلى جانبنا، وأطالب بالهدوء، كما كان موجودا في الأوقات الطيبة».