أنقذت عبقرية النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار فريقهما باريس سان جرمان من فخ ضيفه تروا وقاداه إلى الفوز 4-3 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل كل من ميسي ونيمار هدفا، الأول أدرك به التعادل 2-2 في الدقيقة 55، والثاني منح به التقدم (3-2) للمرة الأولى للفريق الباريسي في المباراة (62)، وصنع كل منهما هدفا.

وحافظ باريس سان جرمان على سجله خاليا من الخسارة في مختلف المسابقات هذا الموسم وحقق فوزه الرابع تواليا في الدوري والحادي عشر معززا موقعه في الصدارة برصيد 35 نقطة معيدا الفارق إلى خمس نقاط عن مطارده المباشر لانس.

وقال مدرب «باريس» كريستوف غالتييه بعد المباراة: «لدينا الكثير من الأشياء التي يجب تصحيحها، إذا استقبلت شباكك 3 أهداف في دوري الأبطال، فلن يكون لديك فرصة كبيرة للفوز، تلقينا 5 أهداف في أسبوع واحد، وهذا عدد كبير جدا، من الواضح أننا سنعمل على ذلك، لأنه يتعين علينا التوقف عن منح المزيد من الأهداف للمنافسين».



وتابع مرسيليا نتائجه المخيبة في الدوري وفشل للمباراة الرابعة تواليا في تحقيق الفوز بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ستراسبورغ 2-2.



ألمانيا



حسم بوروسيا دورتموند مباراة القمة أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت عندما تغلب عليه 2-1 وارتقى الى المركز الثالث مؤقتا في المرحلة الثانية عشرة من بطولة ألمانيا في كرة القدم.



وكان دورتموند البادئ بالتسجيل عبر يوليان براندت إثر تمريرة من الدولي الهولندي دونيال مالين في الدقيقة 21 أنهاها في مرمى الدولي كيفن تراب، لكن فرانكفورت أدرك التعادل بعد خمس دقائق بواسطة الدولي الياباني دايتشي كامادا.

ومنح الدولي الإنجليزي الواعد جود بيلينغهام الفوز لدورتموند عندما تلقى كرة من الواعد الآخر يوسف موكوكو فتلاعب بمدافعين وسدد كرة قوية بين ساقي تراب (52).