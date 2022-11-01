الشويب: من شروط التسجيل وفق أحكام الباب الخامس وجود ترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة

الشطي: إذا كان التسجيل تم سابقاً على شريحة لا تطابق المؤهل سيتم رفعها إجبارياً كل 9 أشهر

عبدالهادي العجمي



قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان، في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن المؤسسة عقدت ندوة توضيحية تغطي جميع الشرائح المؤمن عليهم في الباب الخامس، وذلك ضمن سلسلة ندوات المؤسسة سواء التي عقدتها سابقا، أو التي ستعقد مستقبلا، مؤكدا الاستعداد للاستماع لجميع الآراء والمقترحات من قبل المؤمن عليهم لتطوير الخدمات وتحقيق مستقبل أفضل للجميع.



جاء ذلك على هامش محاضرة توضيحية نظمتها المؤسسة صباح أمس بعنوان «العاملون لحسابهم الخاص ـ الباب الخامس» بحضور المدير العام وعدد من مسؤولي المؤسسة وممثلي جمعيات النفع العام ومحامين ومهندسين وجمع من المواطنين.



وحاضر اختصاصي تسجيل تأميني مبتدئ من إدارة التسجيل والتفتيش بالتأمينات خالد الشويب، مشيرا إلى أن الباب الخامس يشمل العاملين لحسابهم الخاص من أصحاب التراخيص التجارية ومزاولي المهن الحرة كالمحامين والمهندسين والأطباء والشركاء في الشركات.



أحكام وشروط



وقال الشويب إنه تم العمل بشكل إجباري في الباب الخامس في 1 مارس عام 1986، موضحا أن شروط التسجيل وفق أحكام الباب الخامس هي وجود ترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة، والذين لا يخضعون لأحكام الباب الثالث وشرط السن للتسجيل من سن 18 سنة حتى 55 سنة، لافتا إلى أن التسجيل الاختياري وفق أحكام الباب الخامس لحالات أصحاب المعاشات التقاعدية والمعاقين ومن يتجاوز سن الـ 55 عاما، مؤكدا أن من يتجاوز سن 65 عاما لا يحق له الاشتراك بالتأمين. وذكر الشويب ان التراخيص الخاضعة لأحكام الباب الخامس هي الرخص التجارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للصناعة باختلاف نوع الترخيص وهي على النحو التالي: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تضامنية، شركة توصية بسيطة، شركة الشخص الواحد، الترخيص الفردي. وأضاف الشويب أن من أنواع التراخيص الخاضعة لأحكام الباب الخامس: «أصحاب مكاتب المحاماة (ب، ج، د) ومكاتب هندسية معتمدة من بلدية الكويت وحاضنات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والعيادات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة ومصانع معتمدة من الهيئة العامة للصناعة وتراخيص وزارة الإعلام لصحف ومجلات وترخيص مكتب محاسبة معتمد من وزارة التجارة وترخيص مخلص جمركي معتمد من الإدارة العامة للجمارك والحضانات المعتمدة من وزارة الشؤون وغيرها من الرخص.



شرائح مختلفة



مـــن جانبهـا، قالـت اختصاصية أولى اشتراكات ـ إدارة الاشتراكات زينب الشطي: بدأ العمل بربط المؤهل الدراسي بقرار من وزير المالية بتاريخ 1 مارس 2019 حيث يكون التسجيل بالباب الخامس مرتبطا بالمؤهل الدراسي ولكل مؤهل شريحة معينة، علما أن من يكون تسجيله اختياريا بالباب الخامس يحق له اختيار الشريحة.



ولفتت الشطي الى انه في حال التسجيل قبل القرار على شريحة دخل لا تطابق المؤهل الدراسي سيتم رفع الشريحة إجباريا كل 9 أشهر حتى الوصول إلى شريحة المؤهل الدراسي. وأضافت انه في حال التسجيل أعلى أو وفقا لشريحة المؤهل يتم رفع الشريحة على انقضاء المهلة للحد الأقصى للشريحة وفقا للجدول.



وحول تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الاشتراكات، أشارت الشطي إلى انه يمكن تعديل الشريحة في حال انقضاء الشريحة بالجدول للحد الأدنى وكذلك يمكن تعديل الشريحة التي تؤدى على أساسها الى أدنى بحدود 25% بشرط سداد جميع المبالغ المستحقة عليه، لافتة إلى انه يمكن تعديل شريحة بدء الاشتراك بشرط التعديل خلال 60 شهرا من تاريخ بدء اشتراكه بالباب الخامس وفي حال التعديل لأعلى يشترط سداد فرق الدفعة الواحدة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالمبالغ. وأضافت في التعديل إلى الأدنى بشرط ألا يخفض عن شريحة المؤهل الدراسي أو الرفع الإجباري، موضحة انه في حال وجود رفع إجباري للشريحة يسقط حقه بالتعديل إلى أدنى في تعديل شريحة بدء الاشتراك.



إيضاحات



وأكـــدت الشطـــي ان الاشتراكات الشهرية واجبة الأداء في اول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، وفي حال التأخير في سدادها يلتزم المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي ويعفى المؤمن عليه من أدائها إذا تم السداد خلال 10 أيام من تاريخ وجوب الأداء، ويتم أداء غرامة تأخير بواقع 5% من الاشتراكات التي لم تؤد إذا لم يتم التسجيل خلال الموعد المحدد قانونا.



خطة متكاملة



قال ممثل رواد الاعمال سعيد المانع بداية نتقدم بالشكر للتأمينات على هذه الندوة التوعوية وشرح كل ما يتعلق بالمؤمن عليهم بالباب الخامس، كذلك نطالب كجمعية نفع خاصة ان يتم تقديم خطة عمل متكاملة من «التأمينات» لجذب الشباب الكويتي للانخراط في العمل الحر والانضمام إلى الباب الخامس، ومن ضمن هذه المطالب رفع الراتب الأساسي إلى 3000 دينار وفتح باب الشرائح «القفز عشر مرات للمبادرين» ووضع موظفين مختصين في جميع افرع المؤسسة لشرح جميع التفاصيل الخاصة بالباب الخامس وشرح خطوات التقاعد وغيرها.