العقيلي: الياسين استطاع مأسسة العمل الخيري

المذكور: لا بد من الإشادة بهمة الياسين العالية في المناشط الدعوية والخيرية

الياسين: تبني فكرة الوقف الخيري جاء حرصاً على الابتكار

ليلى الشافعي



في أجواء احتفالية مميزة وبرعاية نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، كرمت جمعية الرحمة العالمية أول من أمس رئيسها الفخري ومؤسس الوقفيات لديها د.جاسم الياسين، ويأتي الحفل تقديرا لأحد رموز الخير والفكر والدعوة في كويت العطاء، حيث ساهم بجهد وافر في تأسيس اللجان الدعوية والوقفيات الخيرية وتطوير العمل المؤسسي.



وفي البداية، قال رئيس مجلس إدارة الرحمة العالمية الشيخ يحيى العقيلي إن بصمات الياسين على مسيرة العمل الخيري، يراها أصحاب البصر والبصيرة، ابتداء من مأسسة العمل الخيري ونقله من إطار الفردية والعائلية والرمزية الشخصية للعمل المؤسسي المنظم، وانتهاء ببصماته الواضحة على الأنظمة الإدارية والرقابة المالية التي أضفت على العمل الخيري صبغة الأمانة والمسؤولية وألبسته رداء الشفافية والموثوقية، متوجها بشكره العميق الى نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير على حضوره ورعايته.



بدوره، قال المطير إنه عرف الياسين معلما ومربيا في ميادين الفكر والدعوة، وقامة شامخة من قامات العمل الخيري الكويتي، مشيدا بدور جمعية الرحمة العالمية في دعم وتعزيز صورة العطاء الإنساني لوطننا الحبيب.



من جانبه، ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور، كلمة وفاء وحب، نيابة عن رفقاء درب الياسين في الفكر والعلم الدعوة، أشاد فيها بهمة الشيخ العالية في المناشط الدعوية والخيرية وحرصه الدائم على فعل الخير ونشره والدفاع عنه.



من جهته، أشاد د.جاسم الياسين في كلمته بمسيرة الأخوة الإسلامية التي بدأها مع رفقاء دربه في الدعوة إلى الله تعالى، موضحا أن تبنيه لفكرة الوقف الخيري جاء نتاج عمل طويل وحرص متواصل على الإكثار من مصادر الخير، والابتكار في تحديث وسائله وآلياته، متوجها بالشكر لجمعية الإصلاح الاجتماعي ورئيس مجلس إدارتها د.خالد المذكور على دور الجمعية في بناء منظومة الخير والدعوة الإسلامية في كويتنا الحبيبة، متضرعا إلى الله تعالى أن يوفق القائمين على العمل من بعده إلى كل خير وأن يكلل مسيرتهم بالنجاح والتوفيق.



وشهد الحفل عروضا لأفلام تسجيلية عن سيرة د.جاسم الياسين في ميادين الدعوة والعمل الخيري والإنساني، ومسيرة الوقف في «الرحمة العالمية» بتاريخها الممتد في خدمة المحتاجين، انتهاء بتكريم الياسين على مسيرته الخيرية والدعوية الرائدة.



على هامش الاحتفال



٭ قدمت هدية للمدعوين عبارة عن لوحة جميلة مكتوب فيها (شكرا من القلب لكل من شاركنا أمسيتنا، حضوركم أسعدنا»، وهي مقدمة من جمعية الرحمة العالمية مع ربع تولة مسك.



٭ قام شباب جمعية الإصلاح باستقبال المدعوين بهمة عالية وابتسامة تركت أثرا حميدا في نفوس المشاركين.



٭ حضر من قدامى جمعية الإصلاح (مدني - البصيري - الكندري - التمار - الرحماني - الظفيري - العجمي).



٭ امتد الحفل لأكثر من 3 ساعات.



٭ بكى د.خالد المذكور والشيخ د. جاسم محمد مهلهل الياسين خلال إلقاء كلمتيهما.



٭ رافق نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير الشيخ ناصر شمس الدين خلال مراسم الحفل.