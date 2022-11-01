عبدالكريم العبدالله



أكدت مديرة مركز الكويت للسرطان د.هديل المطوع أن التوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي له اثر كبير في الشفاء والعلاج



وبينت في كلمة لها على هامش الاحتفال بالاسبوع التوعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي نظمه مركز الكويت لمكافحة السرطان، أن هذه الحملة التوعية استفاد منها العديد من افراد المجتمع، وتم تعميم التوعية على مختلف الجهات الحكومية.



ولفتت الى أنه تم رفع مستوى الوعي بالكشف المبكر لسرطان الثدي في فترة زمنية قصيرة جدا مما ادى الى زيادة الاقبال على الكشف وتحقيق ما كنا نسعى اليه بجهود الجميع، داعية الجميع الى الاستمرار في نشر التوعية للمحافظة والوقاية من المرض. بدوره، أكد رئيس قسم الصيدلية بمركز الكويت لمكافحة السرطان الصيدلاني فريد العنزي عدم وجود أي نقص في أدوية «السرطان»، مشيرا الى انه قد يكون هناك تأخير في عملية التوريد، وهذا الامر لا يتعلق بالوزارة انما قد يكون من بعض الشركات المصنعة للدواء، علما أن التأخير يشمل دواء او اثنين فقط.



ودعا في تصريح لـ «الأنباء» المرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج بالخارج من مرضى السرطان إلى أن يوفروا أدوية تكفيهم لشهرين قبل عودتهم للكويت واجراء طلب خاص بعد العودة بناء على التقرير الطبي لتوفير الدواء لهم من الخارج في حال عدم توافره.



وأفاد بأن المركز يغطي جميع المرضى الكويتيين والوافدين في جميع مناطق الكويت، مشيرا الى افتتاح اقسام للاورام بمستشفى جابر والجهراء مما سيخفف الضغط على المركز والمرضى.



وذكر العنزي في تصريح لـ «الأنباء» أن مركز الكويت لمكافحة السرطان يضم أحدث العلاجات الدوائية، والتي لها نتائج ملموسة في تشافي المرضى.



وعن أدوية الكيماوي، اشار العنزي الى أن الكويت سباقة في توفيرها على مستوى الخليج والوطن العربي والعالمية، علما اننا المركز الوحيد على مستوى العالم نقوم بعمل 250 تحضيرة لجرعات الكيماوي يوميا.



وأشار الى أن الوقت متاح للمرضى في صيدلية مركز الكويت لمكافحة السرطان للرد على أي استفسارات في كل ما يخص الادوية والعلاجات الخاصة بالسرطان.