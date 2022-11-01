ليلى الشافعي



افتتحت الأمانة العامة للأوقاف أول من أمس التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ 25. وبهذه المناسبة قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد في كلمته خلال حفل الافتتاح القاها نيابة عنه الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف صقر السجاري: نحتفل بانطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده في عامها الخامس والعشرين تحت شعار «25 عاما رعاية وسمو» والتي تنظمها الأمانة العامة للأوقاف برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. ولفت السجاري الى ان المسابقة زاد الاقبال عليها هذا العام حيث بلغ الذين اقبلوا على كتاب الله عام 2021 نحو 1939 متسابقا ومتسابقة، بينما وصل المتأهلون للتصفيات النهائية لهذا العام الى أكثر من 2190 متسابقا ومتسابقة من خلال 44 جهة مشاركة ما بين حكومية وأهلية، مشيرا إلى أن عدد المتأهلين للتصفيات النهائية بلغ منذ بداية انطلاق المسابقة عام 1996 حتى عام 2022 قرابة 36 ألف متسابق فاز منهم آلاف.



من جهته، أعلن رئيس اللجنة الدائمة بالمسابقة الشيخ حمد سنان أن الجديد هذا العام وجود «الأسرة القرآنية» التي تشترك جميعها في المسابقة وتتكون من الأب والأم والأولاد وهذا ما ننشده من المسابقة ومن أعظم مقاصدها إظهار الحافظ الكويتي والأسرة جميعها. وأشار سنان إلى أن المسابقة في بدايتها كانت تحجب المراكز الأولى أو الثانية أما اليوم ومع مستوياتها فوصلنا من جزء واحد إلى 30 جزءا بل في فرع القراءات يصل بعد الحجب إلى أعشار الدرجة والأعشار يتم التنافس فيها بل حتى في القراءات، والآن يصل الحفاظ في السند إلى عشر روايات ونحن نفخر بشباب الكويت ويحصدون الجوائز العالمية الآن وليست المحلية، مبينا ان بعض المشاركين في المسابقة أصبحوا اعضاء اللجنة الدائمة ومن مخرجات هذه المسابقة أن الحافظ الأول في العالم كويتي وهذا فخر لنا جميعا وللكويت.