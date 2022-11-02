استعاد روما نغمة الانتصارات وارتقى الى المركز الرابع بفوزه الصعب والثمين على مضيفه فيرونا 3-1 في ختام المرحلة الثانية عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



واستغل «ذئاب روما» جيدا خسارة جاره لاتسيو أمام مضيفه ساليرنيتانا 1-3 الأحد وانتزع منه المركز الرابع بفارق نقطة واحدة بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، فيما مني فيرونا بخسارته السابعة تواليا والتاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وكان فيرونا البادئ بالتسجيل عبر مدافعه الپولندي بافل دافيدوفيتش (27)، لكن الأخير صعب مهمة فريقه في الحفاظ على تقدمه بطرده (36)، واستغل «ذئاب روما» النقص العددي وقلب الطاولة على أصحاب الأرض، حيث أدرك التعادل عبر زانيولو (45+1).



ونجح فولباتو في هز شباك أصحاب الأرض (88)، قبل أن يضيف البديل الآخر المصري الأصل ستيفان الشعراوي الهدف الثالث (90+2).



وحذا بولونيا حذو روما وقلب الطاولة على مضيفه مونزا محققا فوزه الثالث هذا الموسم 2-1.



وفض بولونيا الشراكة مع مونزا بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة وصعد إلى المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر بخسارته الثالثة تواليا والثامنة هذا الموسم.



إسبانيا



إلى ذلك، تنفس خيتافي الصعداء وعمّق جراح مضيفه إلتشي عندما تغلب عليه 1-0 أمس الأول في ختام المرحلة الثانية عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



ويدين خيتافي بفوزه إلى مهاجمه التركي إينيس أونال الذي سجل الهدف الوحيد (55).



ولعب خيتافي بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 79 إثر طرد مدافعه البديل الفرنسي جوردان أمافي لتلقيه الإنذار الثاني في مدى 7 دقائق.



ودخل أمافي في الدقيقة العاشرة عقب إصابة الأوروغوياني داميان سواريس.



وحصل إلتشي على ركلة جزاء في الدقيقة 87 أهدرها مهاجمه الأرجنتيني لوكاس بوي حيث تصدى لها حارس المرمى دافيد سوريا.



وهو الفوز الثالث لخيتافي هذا الموسم والأول بعد فوزيه المتتاليين على ريال سوسييداد 2-1 وأوساسونا 2-0 في المرحلتين الخامسة والسادسة.



وتخلص خيتافي من المركز السابع عشر وصعد الى المرتبة الرابعة عشرة برصيد 13 نقطة، فيما بقي إلتشي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط بخسارته الثامنة هذا الموسم علما أنه الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز في الدوري حتى الآن.