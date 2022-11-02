الأقصر - ناهد إمام



شهدت محافظة الأقصر اختتام فعاليات اليوبيل الفضي لمؤتمر ومعرض «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي»، المجتمع المدني والتنمية المستدامة، الذي احتضنته على مدى 5 أيام وعقد تحت رعاية مجلس الوزراء المصري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ونظمه اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية وبحضور شخصيات رفيعة المستوى.



وقامت د.هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر بتكريم جريدة «الأنباء»، على التغطية المميزة لفعاليات المؤتمر وقامت بتسلم التكريم الزميلة ناهد إمام.



وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر توقيع 6 اتفاقيات بين اتحاد المستثمرات العرب والجانب الكوري للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والصناعية والسياحية.



كما تم التوقيع على اتفاقية بين الاتحاد والأردن وأخرى بين الاتحاد وروسيا لخدمة التعاون الاقتصادي والتجاري المنشود.