القاهرة - ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، إنه يجري تنفيذ 4104 وحدات سكنية جديدة بنسب تنفيذ متقدمة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينتي 6 أكتوبر والسويس الجديدة، بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية وشبكات المرافق والكهرباء لخدمة المستفيدين من تلك الوحدات.



وأضاف وزير الإسكان، أن ذلك يأتي في إطار التزام الدولة نحو توفير السكن الملائم لجميع شرائح الدخل بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أنه تتم المتابعة الدورية مع مسؤولي الوزارة والمشروعات بمواقع العمل لدفع معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات إن وجدت، وكذا في إطار مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية، الجديدة ممثلة عن وزارة الإسكان، في استراتيجية الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع متميز ومستوى جيد.



وفي السياق نفسه تفقد م.عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر يرافقه مسؤولو الجهاز الأعمال الجاري تنفيذها لدفع معدلات التنفيذ بموقع عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» محور الإسكان فوق المتوسط بمنطقة «الفاصل السكني الصناعي» بمدينة 6 أكتوبر.



وأوضح م.عادل النجار، أن المشروع على مساحة إجمالية 70 فدانا، ويشتمل على 85 عمارة بإجمالي 2040 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، حيث بلغ متوسط نسبة تنفيذ العمارات 68%، ومتوسط نسبة تنفيذ المرافق 35%، علما أن المستهدف 44% للعمارات وفقا للجدول الزمني للمشروع، بالإضافة إلى جميع الخدمات، لافتا إلى أنه تم اختيار موقع مميز للمشروع يطل على الطريق الدائري الأوسطي والطريق الشمالي ويجاور عمارات الإسكان المميز 2000 قطعة بالمدينة.



وأشار النجار إلى أنه يتم استبعاد وسحب الأعمال من الشركات التي لا تقوم بإنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد وبالجودة المطابقة للمواصفات الفنية المقررة، بمستوى يليق بالمدن الجديدة، موجها الشركات المنفذة للالتزام بالخطة الزمنية لإتمام وإنهاء الأعمال الإنشائية مع مراعاة تطبيق أفضل معايير الجودة في التنفيذ.



وقامت م.أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة - المشرف على خليج السويس بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، ومنها مشروع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ويضم 86 عمارة سكنية بإجمالي 2064 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمساحة 90م2 للوحدة، بالمرحلة العاجلة البالغ مساحتها 300 فدان.